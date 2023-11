La caserma militare di Isone (immagine d'archivio). ©Ti-Press/Gabriele Putzu

Alla caserma di Isone stanno terminando la loro formazione le future guardie svizzere pontificie, riporta la RSI.

Gli istruttori della polizia cantonale ticinese le aiutano a perfezionare le basi di difesa. Le nuove reclute vengono da oltralpe e si preparano a servire Papa Francesco.

Una di loro ha commentato all'emittente di Comano: «Siamo onorati di essere qua. Io soprattutto perché era un sogno d’infanzia».

Terminata la formazione militare in Svizzera, presteranno servizio in Vaticano per 26 mesi. Alle caserme di Isone e del Monte Ceneri seguiranno corsi per 4 settimane.