Le Isole di Brissago Cantone Ticino

Al parco botanico si punta anche sulla destagionalizzazione «per evitare le giornate di sovraffollamento estivo».

Con qualche giorno di anticipo rispetto allo scorso anno, le isole di Brissago hanno riaperto al pubblico. E lo rimarranno fino a novembre. Si punta dunque ancora sulla destagionalizzazione.

«Questo ci permette di gestire meglio il flusso di turisti, cercando di averne di più durante il periodo primaverile e quello autunnale», spiega Raffaele Pellegrino, responsabile delle attività didattiche alle Isole di Brissago. «Questo per evitare giornate con troppe persone sulle isole, perché altrimenti la situazione diventa invivibile».

I visitatori lo scorso anno sono stati circa 100’000, tra cui soprattutto turisti svizzero-tedeschi e germanici, ma un occhio di riguardo è sempre rivolto alle scuole. «Naturalmente per noi è importante riuscire a trasmettere quello che viene fatto nel giardino botanico e anche quello che portiamo come Dipartimento del territorio, perché ci permette di portare moltissimi temi», prosegue Pellegrino. «Quest’anno abbiamo aggiunto attività legate alle api e agli impollinatori».

Oltre alle nuove attività per gli allievi, si sta pure creando un’area biogeografica dedicata all’Indomalesia. Un nuovo slancio - dopo che lo scorso agosto il maltempo aveva sradicato diversi alberi - oggi sostituiti con altre piccole piante.

«La botanica è qualcosa di molto lento, qualcosa per cui bisogna avere pazienza», spiega il curatore Alessio Maccagni. «Quindi tocca venire più volte, per vedere l’evoluzione di queste piante, come cambieranno e come riescono a resistere nel clima particolare che abbiamo qui. Cerchiamo sempre di osare, di avere qulacosa un po’ al limite delle capacità biologiche di queste specie. Una bella zona per sperimentare».

Al parco botanico verrà quindi riproposta la collaborazione con il Parco delle camelie, così come, fino al 7 aprile, la caccia alle uova.