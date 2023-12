L’EOC è riuscito a «strappare» il responsabile del Pronto Soccorso di Varese

Partenza da Varese e atterraggio in Ticino archivio Ti-Press

Il professor Walter Ageno sarà in funzione all'Ospedale San Giovanni di Bellinzona dal 1° aprile.

«La sanità perde i pezzi»: così la Prealpina ha commentato venerdì, in prima pagina, la partenza improvvisa del professor Walter Ageno, primario del Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo a Varese.

Come riporta la RSI sul proprio sito internet, il medico, 55 anni, entrerà in funzione dal 1° aprile come nuovo primario di medicina interna presso l’ospedale regionale di Bellinzona e Valli (in sostituzione dell’attuale primario Luca Gabutti, che prende la guida del nuovo Servizio di medicina di comunità al Civico di Lugano).

La campagna acquisti oltre frontiera dell’EOC allarma il quotidiano varesino, secondo il quale «alla fuga degli infermieri in Svizzera si aggiunge ora il trasferimento di un primario celebre».

Lo scorso aprile il professor Ageno, che è un rinomato angiologo, aveva difeso il «suo» Pronto Soccorso dalla «accusa» di essere un «girone dantesco», come era stato definito a causa dei ricoveri problematici.