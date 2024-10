La lince mentre preda il camoscio Frame video

Il Dipartimento del territorio prende posizione in merito alla presunta predazione di un camoscio da parte di una lince su una strada della Valle Onsernone, precisando che in realtà il video non è stato girato lì, ma addirittura in un altro Cantone.

sam Sara Matasci

La notizia era apparsa subito piuttosto clamorosa o quantomeno curiosa. Una lince filmata mentre si stava procacciando quello che sarebbe stato il suo pranzo a bordo strada in una valle del Ticino.

Se il video è assolutamente autentico e girato effettivamente negli scorsi giorni, quello che in realtà non è corretto è il luogo dove la predazione è avvenuta.

Non in Ticino, per finire, ma nel Canton Vaud, come scrive il Dipartimento del territorio in un post di precisazione sui social.

Video girato sulla strada di Mont-sur-Rolle

In effetti, come abbiamo potuto appurare anche noi, il video è stato condiviso sui social da un vodese su una pagina Facebook chiamata «Chasseurs vaudois».

Sotto, nei commenti, il ragazzo precisa che è stato girato sulla strada di Mont-sur-Rolle, un comune del distretto di Nyon, nel Canton Vaud, appunto.

Abbiamo cercato di contattare la persona in questione, ma ancora senza successo.

Niente lince in Ticino, dunque. O, meglio: nei nostri boschi potrebbe anche esserci, ma nessun esemplare di questo animale si è mostrato così palesemente negli scorsi giorni per strada...

Ecco il video in questione (le immagini contenute sono piuttosto forti):