La linea ferroviaria del Sempione rimane chiusa

Il tunnel del Sempione in una foto d'archivio Keystone

Rimane interrotta, su territorio italiano, la linea del Sempione, dopo il deragliamento domenica di un treno causato da pietre che si trovavano sui binari.

SDA / pab SDA

Tra Preglia e Domodossola circolano autobus sostitutivi, ha indicato la compagnia ferroviaria BLS a Keystone-ATS.

L'incidente è avvenuto nei pressi di Preglia, la cui stazione si trova quattro chilometri a nord di Domodossola.

A bordo del treno diretto in Vallese c'erano 150 persone. Nessuno è rimasto ferito.

Organizzati dei bus sostitutivi

Stando alle ultime informazioni fornite dalla Rete ferriviaria italiana (Rfi), la percorribilità della linea non potrà tornare regolare prima della fine mattinata. Si attendono nuovi aggiornamenti in giornata.

Questa mattina i frontalieri diretti in Svizzera per lavoro sono stati accompagnati con corse bus alla stazione di Varzo. Da qui in treno hanno raggiunto il canton Vallese.

Il servizio sostitutivo è stato organizzato dalle BLS, gestore del servizio ferroviario regionale lungo la tratta Domodossola Briga.

Già ieri sera i treni regionali in transito lungo l'asse ferroviario del Sempione avevano come fine corsa la stazione di Iselle. Da qui l'Autopostale svizzero ha portato i viaggiatori fino a destinazione a Domodossola.

SDA / pab