Una lite che ha visto il coinvolgimento di più persone è scoppiata lunedì, poco prima delle 18, presso un esercizio pubblico in viale Stazione a Bellinzona.

Sara Matasci

Nel corso dell'alterco, stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, un 32enne svizzero domiciliato nella regione ha riportato una ferita da arma da taglio, mentre un 29enne, anch'egli svizzero e domiciliato nella regione, ha riportato delle contusioni.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato i due uomini in ambulanza all'ospedale.

Il 32enne ha riportato ferite di media gravità a una spalla, mentre il 29enne solo leggere ferite.

A seguito delle prime ricostruzioni, sono stati fermati una 20enne italiana residente in Italia e il 29enne. Gli accertamenti per stabilire cause e dinamica dei fatti proseguono.