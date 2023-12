Immagine illustrativa/foto d'archivio. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

È stato prosciolto mercoledì dall’accusa di lesioni colpose gravi il ginecologo 55enne del Locarnese finito davanti alla corte delle assise Correzionali dopo che la bimba di una sua paziente era morta in grembo qualche giorno dopo il termine.

L’accusa, sostenuta dalla procuratrice Petra Canonica Alexakis, gli rimproverava di aver sottovalutato la situazione della paziente, affetta da diabete gestazionale, come pure del feto che non cresceva più come in precedenza.

La corte, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, ha invece ritenuto che non vi sia stata nessuna negligenza professionale imputabile. Troppi i fattori e nessuna certezza su un esito diverso.

Swisstxt