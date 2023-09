La presidente Maja Hoffmann del Locarno Film Festival durante una conferenza stampa dello scorso luglio. KEYSTONE

L'Assemblea straordinaria odierna del Locarno Film Festival ha confermato definitivamente e senza sorprese Maja Hoffmann quale presidente della rassegna locarnese. La collezionista d'arte e mecenate basilese sarà la prima donna a ricoprire questa carica.

Lo indica una nota odierna degli organizzatori. «In un panorama in evoluzione, dove emergono costantemente nuove definizioni di cinema e affascinanti opportunità, sosterrò il Festival con energia ed entusiasmo nella prossima fase del suo sviluppo», così si è espressa Hoffmann, citata nella nota.

La 67enne basilese è presidente della Fondazione LUMA, con sede ad Arles, in Francia, e collabora da anni con numerose istituzioni internazionali.

Dopo la sua nomina, avvenuta a luglio, si sono levate anche voci critiche. Soprattutto dal punto di vista della Svizzera italiana, ci si è chiesti quanto spesso la Hoffmann, che ha molti impegni e vive a Basilea, Zurigo e Arles, sarebbe stata a Locarno.

Il Locarno Film Festival ha inoltre espresso un «sentito ringraziamento» all'ormai ex presidente Marco Solari, alla testa della kermesse per 23 anni. Su proposta del Consiglio di amministrazione il 78enne Solari è stato nominato presidente onorario.

Consiglio di amministrazione ridotto

Per motivi di efficienza, le dimensioni del Consiglio di amministrazione sono state ridotte da 27 a un massimo di sette membri: oltre alla neopresidente, vi è in veste di vice-presidente l'ex Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini e membro uscente del CdA di SRG SSR, il sindaco di Locarno Alain Scherrer, l'ex responsabile dell'Ufficio Industry e direttrice artistica ad interim del Festival Nadia Dresti, e Jean-Philippe Rochat, proprietario di uno studio legale in Romandia e membro del CdA di numerose società e fondazioni. Due ulteriori membri saranno annunciati nei prossimi mesi.

È stata sottoposta all'Assemblea straordinaria del Festival anche la costituzione di due organi consultivi, il Policy Advisory Board e l'Industry Advisory Board che, grazie alle loro competenze specifiche, supporteranno il CdA nelle sue scelte strategiche.

sifo, ats