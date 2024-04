Il sindaco uscente di Losone Ivan Catarin tipress

A Losone la Lega dei Ticinesi tornava a riproporre una lista per il Municipio dopo aver saltato l'appuntamento del 2021, ma il 9,88% dei suffragi non è bastato per conquistare un seggio.

L'UDC, in una delle sue roccaforti cantonali, ha perso una delle sue due poltrone a profitto del PLR che la conquista con Gianluigi Daldoss e sale a tre municipali su sette.

Gli altri sei municipali sono gli stessi che erano stati eletti tre anni fa ed è lo stesso anche il sindaco di quindicina. Ivan Catarin ha sbaragliato la concorrenza con 1'673 voti, quasi 500 schede in più del compagno di partito Daniele Pidò.

