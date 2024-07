Lostallo visto dall'alto Tipress

Il comune di Lostallo, gravemente colpito dal maltempo un mese fa, prevede che ci vorranno almeno due anni per rimediare alle conseguenze del disastro naturale, stando alle autorità locali.

Swisstxt

Tuttavia, l'umore in valle rimane ottimista. «Ci sono 25 cantieri in Mesolcina per riparare i danni del maltempo, di cui 15 a Lostallo», ha spiegato il sindaco Nicola Giudicetti. noltre, nei prossimi anni sono previsti importanti progetti di protezione. «Un piccolo comune come il nostro non può farcela da solo», ha sottolineato. La Confederazione e il Cantone copriranno l'80% dei costi. Ma ci sono anche le donazioni, già ricevuti 2 milioni.

Swisstxt