Nei giorni con traffico elevato, nello stretto centro di Santa Maria si formano regolarmente code

Nei fine settimana dal 22 giugno al 18 agosto 2024 compreso, a Santa Maria il traffico verrà regolato con personale in loco.

In questo modo l'Ufficio tecnico dei Grigioni (UT) avvia un tentativo inteso a migliorare la situazione, sia per gli abitanti del paese, sia per gli utenti della strada.

Le misure hanno l'obiettivo principale di evitare che i veicoli restino bloccati nel centro del paese e che si formino code. Con un dosaggio mirato del traffico l'UT intende mantenere il flusso del traffico nel centro del paese.

A tale scopo, al di fuori di Santa Maria saranno istituiti due posti di controllo presidiati da personale.

