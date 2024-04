Roberto Badaracco Ti Press

La decisione è stata presa dal Municipio della Città. Al neoeletto Marco Chiesa assegnato il Dicastero delle finanze.

Roberto Badaracco (PLR) resta vicesindaco di Lugano. La decisione è stata comunicata oggi, giovedì, dal sindaco Michele Foletti alla RSI. Al neoeletto Marco Chiesa (UDC) è stato assegnato il Dicastero delle finanze.

La scorsa settimana Foletti aveva dichiarato che la decisione sul nome del vicesindaco sarebbe stata presa in base a «considerazioni ampie». «Non contano solo i voti, c’è tutta una serie di questioni da ponderare. Dal tempo a disposizione agli equilibri politici», aveva spiegato.

A Lugano, lo ricordiamo, alle ultime Comunali, è andata in scena una sfida, in parte intestina, tra Marco Chiesa (che ha raccolto 10’484 voti) e Michele Foletti (11’311 voti): il sindaco l’ha spuntata in modo chiaro con oltre 800 voti di vantaggio sul democentrista (che ha rinunciato al ballottaggio), entrato in lizza per l’Esecutivo cittadino dopo aver lasciato la presidenza nazionale del suo partito.

Roberto Badaracco (PLR) - già vicesindaco nella precedente legislatura - ha raccolto 7’553 voti.

