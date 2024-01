A Lugano convivono 140 nazionalità, al 31 dicembre risiedevano 68'375 persone Tipress

Il Servizio Statistica Urbana della Città di Lugano ha elaborato gli indicatori relativi alla popolazione, agli stabili e alle attività economiche, aggiornati al dicembre scorso.

Il 2023 – riferisce il rapporto – è stato un anno di crescita sia per la demografia che per il numero di attività economiche. A fine anno si contavano 68’375 abitanti e 17’442 attività economiche per un aumento percentuale rispettivamente dello 0.9% e dello 0.8%.

Sono diminuiti, per contro, i soggiornanti e frontalieri residenti (1'262), giù del 2.3% rispetto al 2022 quando erano 1'292. Si conferma poi una riduzione della natalità: da 479 (2022) a 452 (2023).

