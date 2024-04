Lugano è la città più sicura della Svizzera. Ti-Press

Lugano, per il nono anno consecutivo, si conferma la città più sicura fra le dieci più grandi in Svizzera, con circa 36 reati ogni mille abitanti.

Swisstxt / Red Swisstxt

Un dato comunque in aumento rispetto allo scorso anno. Roberto Torrente, comandante della polizia della Città di Lugano dichiara che a preoccupare sono soprattutto i furti (che ammontano al 70% di tutti i reati) e la scena aperta al Parco Ciani, dove eroina e cocaina hanno soppiantato altre sostanze stupefacenti.

Sono diminuiti, rispetto al 2022, i reati violenti, a differenza del resto del suolo elvetico, riporta la RSI. Miglioramenti anche nell'ambito della violenza domestica.

In futuro per restare una città sicura Lugano punterà ancora sulla videosorveglianza. Servono però anche nuovi agenti e fra i giovani non sembra esserci la fila.

Swisstxt / Red