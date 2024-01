I candidati PLR 2024 per il Municipio di Lugano Ti-Press

L’assemblea del PLR di Lugano ha confermato, mercoledì sera, i propri candidati per le elezioni comunali di aprile 2024.

Obiettivo minimo: la riconferma dei due seggi in Municipio e il rinnovo della squadra in Consiglio comunale.

In particolare, per il Municipio il PLR vede in campo gli uscenti Roberto Badaracco e Karin Valenzano Rossi, assieme a Fabio Schnellmann, Carola Barchi, Carlo Regondi e Andrea Togni.

Saranno affiancati in lista da Sara Beretta Piccoli dei Verdi liberali. Inedito il matrimonio tra i due partiti: «Portano competenze per noi e la Città» afferma Paolo Morel, presidente della sezione luganese del PLR.

