Le fiamme sono state rapidamente domate Tipress

Un incendio è scoppiato sabato, verso le 18.45, in una palazzina in via Francesco Borromini a Lugano.

Swisstxt

Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale il rogo, le cui cause saranno oggetto d'inchiesta, ha preso avvio nella cucina di un appartamento ed è stato prontamente spento.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia della Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde nonché i pompieri di Lugano.

L'incendio è rimasto circoscritto al locale. Non si lamentano feriti, ma una persona che si trovava nell'appartamento è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

Swisstxt