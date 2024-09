Si discute ancora del progetto di nuovo stadio a Lugano Ti-Press

Dalle vetrate che illuminano la palestra a un muro di cemento senza finestre.

L’Arena sportiva di Lugano è diventata «un sarcofago»: non hanno mezze parole gli esponenti del Movimento per il Socialismo (MPS) nel denunciare la modifica in corso d’opera del progetto per il nuovo polo sportivo cittadino.

«Il progetto è stato snaturato e svilito – denuncia Giuseppe Sergi, granconsigliere MPS – Riteniamo che questo non doveva avvenire perché non rispetta le promesse e il progetto iniziale».

Al Municipio di Lugano si chiede di ripristinare il progetto iniziale con le facciate in vetro, alle quali si era rinunciato per una questione di costi e di praticità.

