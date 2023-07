Tanta pazienza per le vacanze Keystone

Un po' migliore del weekend, ma è ancora paralizzata la situazione del traffico ai portali autostradali del San Gottardo: poco dopo le 13, tra Erstfeld e Göschenen, le auto sono bloccate per 11 km.

Il tempo d'attesa per gli automobilisti è di circa un'ora e 50 minuti, indica ViaSuisse, che in alternativo consiglia la A13 del San Bernardino. In direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono stati segnalati 5 km di coda, con una perdita di tempo di circa un'ora.

L'ultimo fine settimana di luglio ha registrato lunghi ingorghi in direzione sud.

Sabato, la colonna ha raggiunto una lunghezza di 15 km. Domenica, la coda si è formata più lentamente ed è arrivata a 13 km nel primo pomeriggio.

