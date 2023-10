Pioggia e vento colpiscono il Ticino, raffiche di 122 km/h a Biasca

Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Come era stato annunciato, il maltempo ha colpito dalla notte il Canton Ticino e parte dei Grigioni. Le abbondanti precipitazioni hanno causato qualche problema di viabilità, mentre le forti raffiche di vento hanno sradicato alberi e provocato disagi vari.

Come ha comunicato MeteoSvizzera attraverso X, sul Ticino e nelle valli del Grigioni italiano da ieri sera e fino a questa mattina erano caduti già 40-60 mm di pioggia. Ma le precipitazioni non sembrano per il momento dare tregua.

E la giornata odierna proseguirà con ulteriori piogge a tratti intense. pic.twitter.com/Vm1iu2Sv2J — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) October 20, 2023

Ricordiamo che gli esperti di Locarno Monti avevano diramato un'allerta di grado 3 (su 5) per tutto il Cantone e parte dei Grigioni.

Non è solo la pioggia ad aver causato qualche disagio, ma anche il forte vento. In questo caso i meteorologi avevano diramato un'allerta di grado 2, poi alzata a 3. Le raffiche hanno raggiunto i 122 km/h a Biasca e addirittura i 174 km/h sul Matro (a 2171 m). L'apice dell'evento, secondo MeteoSvizzera, è però stato superato.

L'apice dell'evento di maltempo di oggi è alle nostre spalle. Oltre a piogge intense, sono state registrate forti raffiche di Scirocco, tra le quali spiccano i 122 km/h misurati a Biasca e i 174 km/h registrati sul Matro (2171 m). pic.twitter.com/fj8Q24n098 — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) October 20, 2023

Guasto alla rete elettrica in Val Pontirone

Il maltempo di queste ore ha colpito duramente la Val Pontirone. La Società Elettrica Soprecenerina ha annunciato nel pomeriggio di venerdì un guasto alla rete di distribuzione che ha lasciato senza corrente l’utenza.

Le stazioni di Biasca Pontirone e Biasca Sant’Anna, che garantiscono l’approvvigionamento elettrico alla valle, «rimarranno fuori servizio per tutto il week end, almeno fino a lunedì (compreso)», avvisa la SES.

In un primo momento sembrava che il problema potesse risolversi in quatto ore, ma la situazione dopo il sopralluogo è apparsa più complicata. Ad aver danneggiato le linee sarebbe stata la caduta di alberi. «Lassù è un casotto», ha detto alla RSI la SES.

Chiusa la strada in Val Malvaglia e Pontirone

Oltre ai danni alla rete elettrica, la perturbazione che sta attraversando, con particolare forza, l’Alto Ticino ha provocato anche la chiusura di strade. Per la caduta di alberi e scoscendimenti è stata chiusa la strada della Valle Malvaglia e Valle Pontirone. Lo comunica il Comune di Biasca.

sam / SwissTXT