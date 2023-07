Grandine e rami sul Sottoceneri dopo il temporale, smottamenti nel Grigioni italiano

La colata di fango di Vicosoprano Ioni Macineau

Chiusa per allagamento la cantonale del Pian Scairolo. In Bregaglia e Valposchiavo collegamenti bloccati per gli smottamenti di lunedì.

La strada cantonale sul Pian Scairolo è stata chiusa per un allagamento fra Grancia e Noranco nelle prime ore di oggi, martedì. Lo rende noto ViaSuisse.

Ma non è l'unico disagio provocato dal maltempo sulle strade del Luganese: stando al medesimo servizio, rami sulla carreggiata causano rallentamenti sulla strada che collega Melide alla Forca di San Martino, in entrambe le direzioni.

Il violento temporale delle prime ore del mattino è stato accompagnato da un'abbondante grandinata, che a Grancia ha ricoperto il manto stradale. Si è reso necessario l'intervento di uno scavatore e dei pompieri. Lo svincolo davanti al centro commerciale Lugano Sud era completamente inondato.

Ecco tutti i fulmini e la grandine delle ultime 24 ore. In alcune zone più di 100 fulmini su 5 chilometri quadrati con chicchi di grandine fino a 6 cm e più. pic.twitter.com/rypVE1Vbpd — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) July 25, 2023

Smottamenti nel Grigioni italiano

Nei Grigioni, invece, si fanno ancora i conti con le conseguenze dei due smottamenti di lunedì, tra Vicosoprano e Borgonovo in Val Bregaglia e sulla strada del Bernina in Valposchiavo.

Nel primo caso la colata di fango e detriti ha colpito una vettura, ma non si segnalano feriti. Nel secondo la zona interessata è quella a sud dell'abitato di San Carlo, dove un evento analogo si era già verificato il 13 luglio.

Anche in questo caso la strada cantonale è chiusa, con possibili deviazioni, precluse però ai mezzi pesanti. Le autorità grigionesi hanno annunciato un aggiornamento della situazione alle ore 9.

SwissTXT / red