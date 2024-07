Il bivacco "Piano della parete" RSI

È stata annullata l'inaugurazione del bivacco «Piano della parete» prevista per sabato in Val Malvaglia. Ne danno notizia gli organizzatori indicando nel tempo troppo incerto la causa.

Swisstxt

«La sicurezza prima di tutto», dice il presidente della SAT Lucomagno, spiegando che all'evento, che sarà rimandato a data da stabilire, erano attese oltre 150 persone.

La struttura, a forma di cristallo, è situata a un’altezza di 2’725 metri sulla Via Alta Crio in Val di Blenio, ed è stata pensata per fornire un punto d’appoggio agli escursionisti.

Costata 450’000 franchi, può ospitare 10 persone a notte. Il bivacco è frutto della sinergia di enti pubblici e privati.

Swisstxt