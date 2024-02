Manor chiude le sue filiali di Sant’Antonino e Balerna

Ti-Press

Il contratto di locazione degli stabili non sarà rinnovato: a rischio sarebbero un centinaio di posti di lavoro.

Il gruppo Manor ha annunciato mercoledì mattina che non intende rinnovare il contratto di locazione nelle sedi di Sant’Antonino e Balerna. Lo ha confermato il gruppo, dopo essere stato contattato dalla RSI. A rischio sarebbero circa un centinaio di posti di lavoro.

La disdetta toccherà i grandi magazzini Manor e la rispettiva sezione alimentare (Manor Food). La sede di Sant’Antonino sarà probabilmente in attività fino alla fine di febbraio 2025, mentre quella di Balerna fino alla fine di marzo 2025.

Attualmente la dirigenza del gruppo è ancora in consultazione con i suoi collaboratori; al termine dei colloqui verrà presa una decisione sulle misure specifiche. Stando alla nota ricevuta, in caso di interruzione dell’attività, Manor s’impegna a cercare soluzioni per i suoi dipendenti nella regione. È previsto un piano sociale per sostenere il personale.

SwissTXT / red