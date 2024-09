Tipress

Profitti in crescita per Medacta: il gruppo con sede a Castel San Pietro che produce dispositivi ortopedici ha chiuso il primo semestre 2024 con un risultato operativo rettificato a livello Ebitda di 78 milioni di euro (74 milioni di franchi), in progressione dell'8% su base annua.

L'utile netto ha fatto un balzo del 31% a 38 milioni di euro, ha comunicato mercoledì l'azienda. Il fatturato – dato già noto da luglio – è salito del 14% a 289 milioni.

La crescita dei ricavi è da ricondurre, secondo il CEO Francesco Siccardi, «all'equilibrata presenza geografica e a un'efficace strategia di marketing per cogliere nuove opportunità».

