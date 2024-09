Il giovane marocchino abusato era alloggiato al centro di Pasture Tipress

Un uomo è indagato per avere avuto, venerdì sera, un rapporto a pagamento con un richiedente l’asilo minorenne.

Un 65enne è finito sotto inchiesta per atti sessuali con fanciulli. Venerdì sera, a Mendrisio, ha avvicinato due richiedenti l’asilo marocchini. Voleva un rapporto non completo, e per cinquanta franchi si è accordato con uno di loro, che mentendogli ha dichiarato di essere maggiorenne (come il connazionale). In realtà aveva soltanto quindici anni.

Lo riporta la RSI, la quale spiega che - a rapporto avvenuto e denaro incassato - i due giovani hanno deciso di rapinarlo. Gli hanno strappato una borsa che teneva a tracola, in cui c’erano alcune decine di franchi. Poi sono scappati.

La polizia, intervenuta grazie a una segnalazione, li ha fermati poco più tardi al Centro federale di Pasture. Entrambi sono ora accusati di rapina. Per il maggiorenne la procuratrice Chiara Buzzi ha pure disposto l’arresto.

Il 65enne (domiciliato nella regione) è rimasto invece a piede libero. L’abuso c’è oggettivamente stato. L’uomo – come detto – avrebbe creduto però di avere a che fare con un adulto. Occorrerà dunque valutare se i presupposti del reato esistano anche dal profilo soggettivo.

Il ministero pubblico, interpellato dalla RSI, ha preferito non rilasciare informazioni.

