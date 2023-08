Aumenti in arrivo Tipress

Le Aziende industriali di Mendrisio hanno fissato le nuove tariffe per l’anno 2024.

Sulla bolletta del cliente finale figureranno aumenti medi globali che variano dal 16,8 al 18%, a dipendenza delle categorie tariffali.

Nel motivare l'aumento le AIM ricordano che per la sola componente energia i prezzi sul mercato europeo aumenteranno in media del 14,75%. A ciò si aggiungono i rincari medi del 14,65% fissati da Swissgrid per l'utilizzo della rete.

Sempre nel Mendrisiotto, martedì l'AGE di Chiasso ha annunciato sul sito che il prossimo anno per gli utenti la bolletta dell'elettricità lieviterà del 28%.

Per l'utenza il rincaro annuo varierà dai 160 ai 320 franchi.

