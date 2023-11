L'area individuata dal progetto archivio Ti-Press

Mendrisio costruirà lo skatepark atteso da molti anni dai giovani amanti dello skateboard.

La proposta in votazione domenica è stata accolta con 3’089 voti a favore (il 58%) e 2'238 contrari. La partecipazione è stata del 52,2%.

Il piano prevede la sistemazione dell’area dell’ex macello all’ingresso del borgo, nei pressi del centro di pronto intervento.

Un progetto municipale dal costo preventivato di 2,63 milioni di franchi per l’intera area di svago, comprendente anche uno spazio per il parkour e un parcheggio di servizio per eventi straordinari.

Un gruppo interpartitico si era opposto e aveva promosso un referendum.

Swisstxt