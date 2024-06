Priorità per Astag ora è la comunicazione agli autotrasportatori internazionali keystone

L’incertezza circa i tempi di riapertura dell’A13 crea dei grattacapi agli autotrasportatori, anche perché lungo l’asse autostradale del San Bernardino passavano – prima del nubifragio che ha colpito la Mesolcina venerdì – 350 camion ogni giorno.

L’interruzione richiede ovviamente riflessioni a cominciare dalla possibilità di deviare parte del traffico verso Austria e Francia e dalla comunicazione agli autotrasportatori internazionali.

Oppure ad altre misure temporanee per far passare più merci sull’A2 lungo il San Gottardo, come affermato da Reto Jaussi, direttore dell’Associazione svizzera degli autotrasportatori (ASTAG).

