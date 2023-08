Immagine simbolica. © Ti-Press / Alessandro Crinari

MeteoSvizzera ha allungato il periodo di allerta canicola iniziato venerdì 18 agosto fino almeno a venerdì 25 alle 20.00.

L'allarme di grado 4 vale per il Ticino centrale e meridionale. Al nord, invece, il pericolo è di grado 3. In entrambi i casi si segnala un forte rischio di problemi circolatori e malessere fisico.

Luca Panziera, dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, ha spiegato alla RSI che il prolungamento è dovuto al fatto che a livello metereologico «non vediamo grandi cambiamenti all'orizzonte», quindi «la massa d'aria molto calda e anche umida alle basse quote ci farà compagnia per gran parte della settimana».

Giovedì sera in particolare ci sarà «qualche temporale lungo le Alpi che potrebbe, diciamo, provocare una temporanea diminuzione delle temperature», ma «anche la giornata di venerdì sarà calda», ha detto.

Il Sottoceneri, soprattutto, toccherà temperature elevate: «Massime sui 32-33 gradi, ma soprattutto minime molto elevate che non scenderanno sotto i 22 gradi».

Più fresco nel fine settimana

Per lunedì, secondo il sito di MeteoSvizzera, sono previste massime fino a 36 gradi in alcune zone, martedì e mercoledì ben 37 (con minima a 24 gradi).

Giovedì dovrebbero esserci ancora fino al massimo 36 gradi, per poi scendere a 33 venerdì e a 31 e 27 sabato e domenica (sempre con variazioni a seconda delle località). Per il fine settimana sono previsti anche temporali.

Ricordiamo anche che mai prima d'ora l'isoterma dello zero gradi era stata registrata a un'altitudine così elevata in Svizzera: secondo MeteoSvizzera, domenica sera è stato misurato a a 5298 metri a Payerne, nel Canton Vaud.

Potete consultare le previsioni di MeteoSvizzera per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica, cliccando qui.

Per maggiori informazioni su come affrontare questo periodo difficile di canicola, oltre all'elenco di suggerimenti che trovate in fondo all'articolo, potete consultare il portale apposito del canton Ticino, con tutte le informazioni necessarie.