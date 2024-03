Una veduta dell' aeroporto di Locarno-Magadino dalla torre di un controllore di volo. © Ti-Press / Samuel Golay

I controllori del traffico aereo sono importanti e molto ricercati: per questo, riporta la RSI, si vuole agevolare la loro formazione.

Stefano Dias, controllore di volo a Magadino, spiega all'emittente di Comano la procedura di selezione: «Skyguide ha deciso di venire in Ticino e di fare le selezioni complete in 4 giorni, piuttosto che chiamare i candidati a Zurigo o a Ginevra, come avevo fatto io 10 anni fa. Le selezioni prevedono una fase cognitiva sul computer. Se si superano questi test si passa alla seconda fase, con altri due esercizi cognitivi. Poi si arriva alla terza fase, quella più personale, con interviste e lavori di gruppo, per valutare il profilo della candidata e del candidato».

Si cercano giovani tra i 18 e i 28 anni che hanno una formazione professionale, ottime conoscenze di inglese e spirito logico e del multitasking.

Penuria di controllori di volo anche nella Svizzera italiana

Nella Svizzera italiana i controllori di volo sono 16, attivi all'aeroporto di Agno e quello di Magadino. Per affrontare le sfide future, però, ne servono almeno altri quattro. In tutta la Svizzera c'è penuria in questa professione, perciò si vorrebbe rendere più attrattiva la formazione.

Il simulatore Christian Lareida racconta alla RSI: «Abbiamo cambiato il modo di studiare, 4 giorni invece di 5, self-learning, nuovi metodi, nuovi sistemi. Gli allievi possono anche lavorare da casa o presso di noi, anche con un simulatore».

Il responsabile della formazione controllori di volo di Agno aggiunge: «Io ho sempre avuto il pallino per l’aviazione. Ho fatto la prima licenza di volo qui ad Agno. Una volta mi è stato proposto di salire in torre e vedere cosa fanno. Sono entrato e ho detto: voglio fare questo lavoro».