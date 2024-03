Neve anche sul fondovalle nel Sopraceneri, disagi importanti sull’A2 e sull'A13

Immagine d'illustrazione sda

La neve oggi non è arrivata solo in montagna, ma anche - a sorpresa - sul fondovalle della Riviera, del Moesano e della Valle Maggia. Ma disagi ci sono stati solamente in montagna. Rallentamenti sull'A2 tra Biasca e la galleria del San Gottardo, dove vige l’obbligo delle catene e dove la polizia ha dovuto dare una mano a una decina di automobilisti bloccati, e sull'A13 tra San Vittore e la galleria del San Bernardino.

Sulle vallate della Svizzera italiana domenica ci sono state abbondanti nevicate e le condizioni viarie sono state particolarmente difficili sull'autostrada A2, tra Biasca e la galleria del San Gottardo, dove vige l’obbligo delle catene e sull'A13 in Mesolcina, tra San Vittore e la galleria del San Bernardino.

Una decina di salvataggi sul Piottino

Tra le 14.30 e le 16.00 circa la polizia, grazie a una pattuglia con un SUV, ha dato una mano a circa una decina di automobilisti che non riuscivano più a ripartire o semplicemente a transitare sul Piottino.

Gli agenti, visto l'intenso traffico, la copiosa neve che continuava a cadere e il numero sempre maggiore di veicoli in difficoltà, si limitava a liberare la carreggiata, trascinando le auto in difficoltà sul bordo della strada.

Tra i malcapitati non c'erano solo conducenti di auto, ma anche di alcuni camper e perfino di due bus passeggeri piuttosto grandi. Dopo la galleria del Piottino la situazione era relativamente più tranquilla, anche se la strada era completamente imbiancata.

Dall'uscita di Giornico fino a quella di Faido il traffico, oltre alle numerose interruzioni dovute alle vetture messe di traverso sulla carreggiata, è proceduto a passo d'uomo.

Neve anche Oltralpe

Neve anche anche nord delle Alpi, sempre sulla A13, tra Nufenen e Andeer.

Nei Grigioni, la strada cantonale del Maloja è chiusa tra Sils e Plaun da Lej a causa del pericolo di valanghe. Oggi, domenica, sono caduti circa 40 centimetri di neve. Inevitabili i disagi, anche in considerazione del traffico dovuto alla maratona engadinese che si è svolta proprio oggi tra Silvaplana e S-chanf.

Intanto i passi del Giulia e del Bernina sono percorribili solo con le catene (fatta eccezione per i mezzi a trazione integrale). Nel Canton Uri, invece, la strada tra Hospental e Realp è chiusa in entrambe le direzioni a causa del rischio valanghe. In Vallese, infine, la A9 tra il villaggio del Sempione e la frontiera di Gondo è ancora chiusa in entrambe le direzioni, sempre a causa delle forti nevicate.

Neve, a sorpresa, anche sul fondovalle

Ma, come sottolinea MeteoSvizzera su X, la neve oggi non è arrivata solo in montagna, ma anche - a sorpresa - sul fondovalle della Riviera, del Moesano e della Valle Maggia, durante la fase più intensa delle precipitazione. Qualche fiocco è stato visto anche a basse quote, pur non avendo lasciato il segno troppo a lungo.

In montagna, comunque, si misurano dai 40 ai 70 cm di neve fresca.

Da adesso però, come spiegano sempre gli esperti, si è concluso il periodo di allerta per forti nevicate.

Con l'arrivo inaspettato della #neve fin sul fondovalle della Riviera, Moesano e Valle Maggia durante la fase più intensa delle precipitazioni si conclude il periodo di allerta per forti nevicate. In montagna si misurano 40-70 cm di neve fresca. Imm: accumuli neve 24h, dati INCA. pic.twitter.com/jnB8OW87yW — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) March 10, 2024

Le previsioni per i prossimi giorni

Nella notte, infatti, ci saranno ampie schiarite e domani, lunedì, sarà abbastanza soleggiato, anche se nel pomeriggio tornerà qualche nuvola e sarà possibile ancora qualche rovescio isolato. A basse quote la temperatura minima sarà di 5 gradi, mentre la massima di 13.

Martedì sarà ancora abbastanza soleggiato nonostante alcuni banchi nuvolosi a quote medio-alte. La temperatura minima a basse quote scenderà a 3 gradi, mentre le massime saliranno fin verso i 18. Soprattutto nelle valli superiori si assisterà a una tendenza favonica.

Sarà in prevalenza soleggiato anche mercoledì, giovedì e venerdì, giornate in cui si raggiungeranno i 15/16 gradi.

Per quanto riguarda il prossimo fine settimana è ancora un po' difficile per i meteorologi fare delle previsioni attendibili, ma sabato e domenica ci dovrebbe essere nuvolosità variabile, ma senza precipitazioni di rilievo.

Potete consultare le previsioni meteo per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica cliccando qui.