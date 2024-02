Al via mercoledì il processo Tipress

Si è aperto mercoledì mattina, a Lugano, il processo per il tentato assassinio ad Agno.

In aula è stata ricostruita la vicenda accaduta il 7 agosto 2022, quando un uomo sparò per strada al figlio, ferendolo gravemente. Il padre sospettava che il 22enne avesse rubato 50’000 franchi alla nonna.

«Non mi ricordo come mai – ha spiegato oggi l’imputato in aula – quel colpo è partito. Non volevo. Non volevo ferirlo».

Attorno al dibattimento era sorta anche una polemica legata alla ricusa del giudice Mauro Ermani da parte della procuratrice Margherita Lanzillo. Alla fine, l’accusa è passata al sostituto procuratore generale Moreno Capella.

