Bellinzona: Basco cane della razza bloodhound al servizio di SwissMissing per la ricerca di persone scomparse. Nella foto Basco in compagnia del suo padrone Ivan Schmid. © Ti-Press / Gabriele Putzu © Ti-Press / Gabriele Putzu / Ti-Press

Simulare il ritrovamento di un capo di selvaggina, rimanere fermi per 20 minuti nonostante il rumore di uno sparo, ubbidire agli ordini: queste sono le prove che devono superare i cani da traccia e i loro conduttori.

In Ticino gli esemplari abilitati sono una quarantina, ma ne servono molto di più, almeno una sessantina.

Durante la stagione della caccia questi animali sono utili, così come durante gli incidenti stradali per aiutare a ritrovare e recuperare la selvaggina ferita. Come riporta la RSI, si possono muovere sul territorio, ma entrano in azione solo dopo una lunga formazione e un esame che coinvolge anche il loro padrone.

Domenica ad Olivone, come indica la RSI, 9 coppie hanno ottenuto l'abilitazione per aver aver superato le tre prove indicate.

Serse Pronzini, presidente di «Cani da traccia Canton Ticino», ha spiegato alla RSI che questi animali con i loro conduttori intervengono, chiamati dalla polizia cantonale e dall'ufficio caccia e pesca per aiutare a ritrovare la selvaggina ferita.

Misura, come spiegato dal guardiacaccia Athos Conti, prevista dalla legislazione federale e cantonale, per evitare - per esempio - che un animale ferito resti agonizzante per giorni.