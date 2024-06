Grigioni: un violento nubifragio si abbatte sulla Mesolcina Una veduta aerea dell'autostrada A13 tra Lostallo e Soazza completamente distrutta dalla forza del fiume Moesa, esondato a causa dei forti temporali di venerdì sera in Mesolcina. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Secondo un portavoce dell'USTRA i lavori di riparazione inizieranno lunedì. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Nel villaggio di Sorte tre case e tre veicoli sono stati spazzati via dagli allagamenti. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Da sabato mattina sono in corso lavori di bonifica nella frazione di Sorte, del comune di Lostallo, particolarmente colpito dal maltempo e dalle forti piogge che si sono abbattuti venerdì nella valle Mesolcina, nei Grigioni. Il nubifragio che si è abbattuto venerdì sulla Mesolcina ha provocato danni ingenti che esigeranno molto tempo per essere riparati. Come ha potuto svilupparsi un evento meteorologico di questa intensità? La RSI lo ha chiesto a Cecilia Moretti di MeteoSvizzera.

SwissTXT / amo / SDA Alessia Moneghini

«Venerdì c’è stato il passaggio di una perturbazione, nello specifico il passaggio di un fronte freddo che ha portato a una marcata instabilità», spiega la meteorologa ai microfoni della RSI.

«Avevamo anche una massa d’aria piuttosto carica di umidità, quindi diciamo che c’erano tutti gli ingredienti per lo sviluppo di forti temporali con anche degli accumuli importanti di precipitazioni», aggiunge Moretti.

«Per la regione è stato un evento eccezionale»

La meteorologa chiarisce però che «per la regione è stato un evento eccezionale». «Infatti andando a vedere i periodo di ritorno (il tempo medio tra due eventi della stessa intensità, ndr) per i 60 millimetri caduti in un’ora (corrispondenti a 60 litri per metro quadrato, ndr), si tratta di un evento che mediamente si verifica ogni 20-30 anni».

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia non è rimasto sorpreso dall’evento climatico, continua Moretti alla RSI: «Dalle analisi effettuate giovedì si vedevano gli ingredienti per lo sviluppo di un’attività temporalesca intensa, infatti nella serata di giovedì abbiamo emesso una preallerta per forti temporali nel Ticino e nel Moesano».

Nonostante il picco del fenomeno sia stato raggiunto, le piogge continueranno, ma con un'intensità minore.

Riprese le ricerche dei tre dispersi

Intano sono riprese domenica mattina le operazioni di ricerca delle tre persone ancora disperse. Vengono impiegati cani, droni ed elicotteri.

Le ricerche erano state sospese durante la notte, ha dichiarato stamattina un portavoce della polizia cantonale grigionese all'agenzia Keystone-ATS. «Nel frattempo le ricerche sono riprese nella stessa misura di ieri», ha aggiunto.

Nel frattempo anche l'esercito sta sostenendo le operazioni di ricerca con elicotteri, secondo quanto annunciato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su X.

Infolge der schweren Unwetter im Raum #Misox ist die Schweizer Armee mit Helikoptern im Einsatz. Sie unterstützen vor Ort die @KapoGR mittels Personen- und Materialtransporten sowie der Suche nach vermissten Personen. #Unwetter #Misox #Luftwaffe #Kantonspolizei pic.twitter.com/ZpAD6cEot8 — VBS - DDPS (@vbs_ddps) June 23, 2024

Giova ricordare che ad essere particolarmente colpita è stata la zona di Lostallo e tutte le sue frazioni. Le forti precipitazioni, sommate alle frane e agli smottamenti, hanno provocato inondazioni e allagamenti. I fiumi hanno rotto gli argini e diverse strade sono state sommerse.

Un tratto dell'A13 è crollato. Un cono di detriti ha distrutto tre case nella frazione di Sorte e seppellito quattro persone, una delle quali è stata salvata. Come detto, mancano ancora all'appello una coppia e un'anziana signora.

Infine, oggi il consigliere federale Ignazio Cassis e i presidenti dei governi grigionese Jon Domenic Parolini e ticinese Christian Vitta visiteranno le zone colpite. Una conferenza stampa è prevista per le 14:00 a Roveredo.