Grigioni: un violento nubifragio si abbatte sulla Mesolcina Da sabato mattina sono in corso lavori di bonifica nella frazione di Sorte, del comune di Lostallo, particolarmente colpito dal maltempo e dalle forti piogge che si sono abbattuti venerdì nella valle Mesolcina, nei Grigioni. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Sabato mattina quattro persone sono state dichiarate disperse, mentre diverse decine di persone hanno dovuto essere evacuate dalle loro case nelle regioni di Mesolcina e Calanca. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Una donna è stata ritrovata sana e salva nelle macerie a Sorte: è stata soccorsa e trasferita all'Ospedale Civico di Lugano. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Le altre tre persone disperse sempre nel villaggio di Sorte risultano ancora scomparse: le autorità le stanno cercando con ogni mezzo. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Tutte le frazioni di Lostallo sono state colpite dal nubifragio. L’obiettivo delle autorità è di ripristinare la corrente elettrica dove ancora manca. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay L’autostrada A13 ha subito importanti danni: un tratto è crollato nel fiume sottostante a causa dell'esondazione del corso d'acqua. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Il tratto autostradale è dunque chiuso in entrambe le direzioni tra San Vittore e il portale nord della galleria del San Bernardino. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Si sta dunque lavorando per ripristinare la viabilità autostradale, ma i tempi saranno lunghi. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Il nubifragio ha causato problemi anche alla telefonia cellulare e alcune aree sono del tutto prive di copertura. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay A Sorte il riale Molera, esondato, ha spazzato tre case (due di residenti e una di vacanza), così come un garage e la fermata dell’autopostale. Anche l’impianto di depurazione dell’Alta Mesolcina è fuori uso. I governi grigionese e ticinese hanno reagito all'alluvione che ha colpito la Mesolcina. L'Esecutivo di Coira ha reso noto di seguire con grande preoccupazione l'evolversi della situazione. Il Consiglio di Stato ticinese ha espresso solidarietà e vicinanza alla popolazione e alle autorità grigionesi.

SDA

Il Governo grigionese, si legge in una nota, augura molta forza a tutte le persone coinvolte. Grazie alle forze d'intervento e agli specialisti in loco, aggiunge di essere costantemente informato in merito agli sviluppi.

Avvenimenti di questo genere ci ricordano, ancora una volta, quanto la vita nell'arco alpino sia esposta al dominio degli elementi naturali che possono scatenare la propria forza senza preavviso, indica in un comunicato il Consiglio di Stato ticinese, ringraziando tutti gli enti di primo intervento che in queste ore sono al lavoro per sostenere e mettere in sicurezza la popolazione.

La presidente Amherd colpita dall'entità dei danni

Nel frattempo anche la presidente della Confederazione Viola Amherd esprime il suo sconcerto per l'entità dei danni causati dal maltempo in diverse regioni della Svizzera.

Das Ausmass der Unwetterschäden in verschiedenen Landesteilen ist erschütternd. Meine Gedanken sind bei der betroffenen Bevölkerung. Ich danke den Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz in dieser schwierigen Lage. — Viola Amherd (@Violapamherd) June 22, 2024

I suoi pensieri sono rivolti alle persone colpite, scrive oggi su X. Amherd ringrazia inoltre i servizi i emergenza per il loro «instancabile impegno in questa difficile situazione».

Tra i vari soccorritori attivi in Mesolcina, ci sono anche cinque squadre cinofile e un caposquadra, secondo quanto comunicato dall'organizzazione di soccorso Redog della Croce Rossa Svizzera.

mh, ats