Nella foto, una veduta sul cantiere dello scavo principale per il nuovo sottopasso pedonale di Besso. Il termine dei lavori è previsto per dicembre 2025. © Ti-Press / Elia Bianchi

A Lugano - Besso Via Maraini sarà chiusa fino a martedì per la posa di due ponti provvisori. Nei prossimi mesi verrà completata l’uscita pedonale, scavando sotto la carreggiata.

A Lugano Besso, come fa notare la RSI, i lavori al sottopasso della stazione FFS sono giunti a una nuova fase: fino a martedì alle 5 del mattino una parte di via Maraini rimarrà chiusa per installare due ponti provvisori in acciaio lunghi 16 metri.

Le due strutture, una volta installate, permetteranno al traffico di circolare normalmente anche con i lavori in corso.

Nei prossimi mesi, verrà completata l’uscita del sottopasso pedonale, scavando sotto l’attuale carreggiata. Intanto, nella parte già completata, sono in corso la posa di pavimenti e ascensori.

Tutti i lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2025.