La manifestazione a Bellinzona. © Ti-Press / Pablo Gianinazzi

Oggi, lunedì, è iniziata la sessione d'ottobre del Gran Consiglio ticinese, ricorda la RSI. Prima c'è stato un incontro tra il Consiglio di Stato e i partiti di Governo, dove è stato discusso il Preventivo 2024 del Cantone, che verrà reso noto mercoledì prossimo. Nella stessa giornata a Bellinzona c'è stata una manifestazione per le pensioni.

Al momento i partiti non commentano, ma, stando alle cifre trapelate, le misure di risparmio toccherebbero i 100 milioni di franchi, e di questi circa 40 a carico del Gran Consiglio.

ErreDiPi, la rete per la difesa della pensione, è preoccupata per quello che emergerà, riporta l'emittente di Comano.

Manifestazione a Bellinzona

Davanti a Palazzo delle Orsoline si è tenuta una manifestazione a favore delle condizioni pensionistiche dei dipendenti dello Stato. Il portavoce di ErreDiPi Enrico Quaresmini commenta alla RSI: «Il rischio è che si dia con una mano e poi si tolga con l’altra».

«Quindi, sì: ci preoccupa un po’ anche l’abitudine di fare un pochino cassa, riducendo servizi e abbassando le condizioni di lavoro. Questa non è una buona cosa in un cantone che già ha un mercato del lavoro che è in difficoltà. Non è tagliando da una parte e abbassando le nostre condizioni che si migliorano le condizioni degli altri», aggiunge.

La manifestazione si è tenuta in relazione alla sessione del Legislativo che affronterà le proposte provenienti dal Governo riguardo alla compensazione della riduzione delle pensioni.

Queste derivano a un accordo tra Governo e sindacati che dovrà ricevere la luce verde dal Parlamento.