La ferrovia retica metterà in funzione nuovi treni Capricorn

Il collegamento diretto a cadenza semioraria fra Landquart e Davos Platz e quello a cadenza oraria sulla tratta Landquart-Vereina-St. Moritz sono fra le principali novità per i Grigioni del nuovo orario dei trasporti che entrerà in vigore il 10 dicembre.

Per l'occasione, ricorda il Cantone in un comunicato, la Ferrovia retica metterà in circolazione nuovi moderni treni di tipo Capricorn.

A livello locale sono previsti potenziamenti per i bus in Domigliasca – con migliori coincidenze – e in Valposchiavo, oltre che sulla strada del Forno e di notte fra Coira e Lenzerheide.

Le FFS offriranno più convogli da Zurigo a Coira nel weekend.

Swisstxt