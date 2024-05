I lavori preparatori sul sedime dove sorgeranno le Officine FFS Tipress

Sarà il Consorzio Officine Ticinesi (OFT), capitanato da CSC Costruzioni SA di Lugano, a edificare le nuove Officine a Castione.

In corsa c'erano tre offerenti. Le FFS, in un comunicato diffuso giovedì, hanno annunciato di aver dato mandato per un importo complessivo di circa 292 milioni di franchi.

Il Consorzio OFT, costituito principalmente da ditte svizzere, si occuperà dapprima dei lavori preparatori, quali l’installazione del cantiere, gli scavi, e in seguito dell’esecuzione complessiva.

I lavori inizieranno presumibilmente a inizio luglio 2024, con l’ottenimento del credito di realizzazione, e si concluderanno a fine 2027.

