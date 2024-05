Immagine illustrativa/foto d'archivio. © Ti-Press

L’infortunio sul lavoro è avvenuto giovedì a fine mattinata. L’uomo ha perso l’equilibrio mentre si stava occupando del trasferimento di un macchinario ed è precipitato per diversi metri.

pab Paolo Beretta

È caduto da un’altezza di circa sei metri e ha riportato ferite gravi l'operaio italiano di 39 anni della provincia di Varese che oggi, giovedì, è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro a Riazzino, in Via alla Bolla.

Lo ha reso noto la Polizia cantonale ticinese nel primo pomeriggio.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, avvenuto poco prima delle 11, il malcapitato si trovava su una benna, intento a trasferire un macchinario quando, per cause che sarà l’inchiesta a stabilire, ha perso l’equilibrio ed è caduto.

Oltre agli agenti della Cantonale, sul posto sono intervenuti i soccorritori del Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno poi portato in ospedale.