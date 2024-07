L'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira Keystone

Gli ospedali grigionesi si trovano in una difficile situazione finanziaria.

Per questo motivo il Governo retico sta pensando a una soluzione tramite dei mutui cantonali. Attualmente non c'è una base legale per mettere in atto questa misura, quindi l'Esecutivo ha incaricato il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità di svilupparla. I mutui cantonali aiuterebbero ad aumentare la quota di capitale proprio dei centri sanitari. Il tutto per essere in grado di finanziare gli investimenti necessari per mantenere e rinnovare immobili, tecnologie mediche, dispositivi e strumenti diagnostici.

