Nel 2022 quasi il 40% delle strutture sanitarie in Svizzera ha registrato un deficit di gestione superiore al milione di franchi. Anche il Ticino non fa eccezione.

Le cause sono multiple: «Tariffe stabili, ma costi in aumento per il personale, l'inflazione, l'energia...», spiega Dino Cauzza direttore generale dello Swiss Medical Network. «Tutte le strutture avranno un calo delle loro capacità di investimento e di innovazione».

Riguardo alle possibili soluzioni, l'associazione mantello degli ospedali in Svizzera chiede l'innalzamento del valore dei rimborsi e un'indicizzazione più automatica di essi in periodi di inflazione.

