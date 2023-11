Manifesti durante la 5a giornata di mobilitazione Erredipi lo scorso 16 ottobre a Bellinzona TI-Press

Spetterà al Tribunale federale decidere se i cittadini voteranno sui 14 milioni l’anno coi i quali il Canton Ticino compenserebbe parte del taglio delle pensioni dei dipendenti pubblici.

La rete a difesa delle pensioni (Erredipi) ha infatti deciso di ricorrere a Losanna contro l’utilizzo del referendum finanziario obbligatorio da parte del Gran Consiglio, in quanto ritiene sia utilizzabile per questo tipo di spesa.

Erredipi ha confermato alla RSI di aver dato mandato a un avvocato di allestire il ricorso al Tribunale federale.

Rimane in ogni caso aperta un’altra via per sottoporre la spesa al giudizio del popolo: la raccolta di almeno 7’000 firme.

