Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press / Alessandro Crinari

Un giovane motociclista è stato protagonista, giovedì pomeriggio attorno alle 18:30, di un incidente sul versante bellinzonese della strada del Monte Ceneri. Secondo quanto riportato dalla RSI avrebbe riportato ferite serie.

SwissTXT Alessia Moneghini

Stando alle prime informazioni, sembra che il centauro, per cause da stabilire, abbia perso il controllo del mezzo cadendo a terra all’altezza dell’incrocio tra la strada cantonale e via al Sassei.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno trasportato il ferito all’Ospedale Civico di Lugano. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.