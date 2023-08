Persone scomparse nel Ceresio, ricerche interrotte per il buio

Immagine simbolica. KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Verso le 16.00 di mercoledì è stata segnalata la scomparsa di due persone che si trovavano su una barca a noleggio nel lago Ceresio, a Figino, nella zona di Pian Roncate. Non sono ancora state trovate.

La polizia, oltre a confermare la notizia data in precedenza dai media ticinesi, comunica anche che le ricerche in corso - che erano scattate immediatamente - sono state interrotte a causa del buio. Riprenderanno giovedì mattina non appena la visibilità lo permetterà.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato gli agenti della Polizia cantonale, quelli della Polizia Ceresio Sud, le Società svizzere di salvataggio di Lugano e del Mendrisiotto e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.