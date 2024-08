Ufficio tecnico del Cantone dei Grigioni

Una galleria per mettere in sicurezza il tratto della strada del Maloja tra Sils e Plaun da Lej, nei Grigioni: se ne parla da anni. Ora il Parlamento preme per ottenere misure immediate.

Swisstxt

Il Gran Consiglio grigionese ha infatti discusso e approvato a larga maggioranza, venerdì, due incarichi per migliorare la sicurezza delle strade cantonali. Uno riguarda, appunto, il collegamento del Maloja.

Il granconsigliere UDC Stefan Metzger ha sottolineato: «Esigiamo dal Governo che metta subito in atto le misure necessarie affinché la gente non abbia più paura a transitare su quel tratto di strada, sia d’estate che d’inverno».

Swisstxt