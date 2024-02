Un'immagine del progetto vincitore del concorso dello Studio We Arch. Città di Lugano

Il centro di Lugano si prepara a rinverdire, in particolare il Piazzale ex Scuole. Il Municipio giovedì ha infatti ratificato il rapporto della giuria relativo al concorso di architettura per la sistemazione e il nuovo assetto della zona.

A vincere il concorso è stata la candidatura «L’uomo che piantava gli alberi», proposta da un team di progetti con capofila lo Studio We Arch. di Lugano.

Il progetto, scelto all’unanimità dalla giuria, stupisce in particolare per la soluzione proposta per la nuova copertura del comparto.

Invece di una tettoia artificiale il team di progettisti ha infatti puntato per una protezione alberata.

Swisstxt