Una quota ancora troppo bassa Tipress

Lo evidenzia, in occasione dell’8 marzo, il Rapporto 2020-23 della Commissione consultiva per le pari opportunità.

Le donne nella politica comunale sono ancora fortemente sottorappresentate. Nel 2021 la loro percentuale «era del 16,2% nei municipi e del 29,3% nei Consigli comunali».

È uno dei problemi, assieme ad esempio alla vulnerabilità lavorativa accresciuta durante la pandemia, messi in luce nel Rapporto d’attività 2020-23 presentato oggi, in occasione dell’8 marzo, dalla Commissione consultiva per le pari opportunità.

$Nello scorso quadriennio questo ente, istituito nel 1993 dal Consiglio di Stato, si è adoperato per contribuire al raggiungimento della parità di genere in Ticino. Un cantiere, come spiega il documento, tutt’altro che concluso.

Swisstxt