Pollegio, roccaforte della sinistra ticinese, non è più così rossa: i risultati del Consiglio comunale pubblicati lunedì mattina confermano la tendenza già evidenziata dall'elezione del Municipio: la lista di PS e Verdi perde 4 seggi e con essi la maggioranza assoluta nel Legislativo.

Gliene restano 10, contro i 6 di Lega e UDC (-1) e i 5 del Centro, che non era presente in Consiglio comunale nella scorsa legislatura. Centro che con Christian Imperatori domenica è entrato a far parte anche dell'Esecutivo, proprio a scapito della lista di sinistra, che in questo caso conserva però 3 delle 5 poltrone.

