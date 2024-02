Keystone Keystone

L'ufficio tecnico dei Grigioni ha diramato un preavviso per avvertire di una possibile chiusura della Strada della Calanca dalla sera di domenica 3 marzo alla mattina di lunedì 4 marzo.

«Le attuali previsioni meteorologiche prevedono forti precipitazioni con piogge di oltre 50 mm/24h. Per questo motivo non si può escludere che la Strada della Calanca dopo il Bivio Castaneda e l’accesso di Buseno debba essere chiusa durante questo periodo per motivi di sicurezza», si legge nel comunicato.

L’ufficio tecnico dei Grigioni aggiornerà le informazioni ogni giorno alle 14.00.

