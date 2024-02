WSL

Il breve documentario «The Observatory of Tree Growth», in cui il ricercatore ticinese Patrick Fonti del WSL presenta lo studio delle conifere del Lötschental, ha vinto un premio all'Environmental Film and Screenplay Festival di Los Angeles.

«Il cortometraggio – afferma Fonti – dà un'ottima visione del nostro lavoro e allo stesso tempo mostra lo splendore della valle».

Per il gruppo Dendroscienze dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) è il luogo perfetto per studiare la crescita degli alberi a diverse latitudini.

Ma anche per formare nuove generazioni di giovani ricercatori.

